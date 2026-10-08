Сквер на улице Солнцева в Рузе обновят к ноябрю. Здесь создадут пешеходную зону с лавочками и освещением, высадят деревья и разобьют клумбы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Рузе благоустраивают сквер возле центральной аптеки на улице Солнцева. Работы уже идут, жители смогут оценить обновленную территорию в ноябре.

В сквере создадут современную пешеходную зону с комфортными лавочками и качественным освещением. Особое внимание уделят озеленению: высадят декоративные деревья, обрамят территорию газоном и разобьют клумбы.

«Сквер в центре Рузы преображается и в скором времени будет одним из ключевых общественных пространств города. Оно также станет местом памяти героев, защитников нашей страны», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин подчеркнул, что новый облик территории — результат совместной работы власти, подрядчиков и жителей, чье мнение учитывали при реализации проекта. Он поблагодарил всех участников и выразил надежду, что обновленный сквер станет любимым местом отдыха для многих поколений ружан.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.