В Подольске собрали более 2,5 тонны гуманитарной помощи ко Дню города
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Жители и организации Подольска собрали более 2,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов СВО в рамках акции «Подольск помогает». Сбор приурочили к 245-летию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Традиционная акция «Подольск помогает», приуроченная к 245-летию города, объединила жителей округа. Участники собрали более 2,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов СВО.
К сбору присоединились учреждения образования, спорта и молодежной политики, общественные организации и промышленные предприятия. Школьники, педагоги, родители, кадеты, юнармейцы и активисты «Движения Первых» передали продукты, одежду, средства личной гигиены и медикаменты. Ребята также написали военнослужащим письма со словами поддержки.
Сотрудники предприятий округа собрали необходимые вещи, инструменты и другую помощь.
«Подольск — город людей, которые в нужный момент всегда готовы объединиться и стать единым целым. Акция «Подольск помогает» вновь это подтвердила: представители разных поколений и профессий внесли свой вклад в общее дело», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Благодаря совместным усилиям помощь продолжает поступать военнослужащим на передовой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.