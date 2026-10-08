В Подольске собрали более 2,5 тонны гуманитарной помощи ко Дню города

Жители и организации Подольска собрали более 2,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов СВО в рамках акции «Подольск помогает». Сбор приурочили к 245-летию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционная акция «Подольск помогает», приуроченная к 245-летию города, объединила жителей округа. Участники собрали более 2,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов СВО.

К сбору присоединились учреждения образования, спорта и молодежной политики, общественные организации и промышленные предприятия. Школьники, педагоги, родители, кадеты, юнармейцы и активисты «Движения Первых» передали продукты, одежду, средства личной гигиены и медикаменты. Ребята также написали военнослужащим письма со словами поддержки.

Сотрудники предприятий округа собрали необходимые вещи, инструменты и другую помощь.

«Подольск — город людей, которые в нужный момент всегда готовы объединиться и стать единым целым. Акция «Подольск помогает» вновь это подтвердила: представители разных поколений и профессий внесли свой вклад в общее дело», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Благодаря совместным усилиям помощь продолжает поступать военнослужащим на передовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.