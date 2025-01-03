Пьяный мужчина хотел отобрать испачкавшихся в мазуте птиц у волонтеров в Анапе

Нетрезвый мужчина хотел отобрать у девушек-волонтеров птиц, которые испачкались в мазуте на берегу Анапы. Затем он планировал отпустить пернатых «на волю», сообщает Mash .

Волонтеры рассказали, что инцидент произошел примерно в два часа ночи. На пляже Анапы к ним подошла пара, состоящая из нетрезвого мужчины и девушки, начала спрашивать, чем они занимаются. Девушки ответили, что помогают очиститься от мазута птицам.

После этого мужчина начал отбирать чаек и «отпускать на волю». Из-за мазута они не могли летать, и поэтому падали на землю.

Девушкам-волонтерам удалось отбиться от нетрезвого. Затем они сели в автомобиль и уехали, забрав птиц с собой.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в Севастополе нашли мазутное пятно размером полтора на полтора метра.