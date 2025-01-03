Губернатор Развожаев заявил, что мазут дошел до Севастополя

В Севастополе, в Балаклавской бухте, нашли мазутное пятно размером полтора на полтора метра. Также несколько птиц, испачканных в жидком продукте, обнаружили рядом с Ласпи, Учкуевкой и бухтой Омега, сообщает в Telegram-канале губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.