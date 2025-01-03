Губернатор Развожаев заявил, что мазут дошел до Севастополя
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В Севастополе, в Балаклавской бухте, нашли мазутное пятно размером полтора на полтора метра. Также несколько птиц, испачканных в жидком продукте, обнаружили рядом с Ласпи, Учкуевкой и бухтой Омега, сообщает в Telegram-канале губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.
Спасатели совместно с Севприроднадзором начали собирать мазутное пятно. За развитием ситуации следят соответствующие службы.
Также в государственном ветеринарном центре создан пункт приема птиц. Жители могут привезти их туда.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что около 78 тыс. тонн грунта удалили с берега Кубани после разлива мазута.