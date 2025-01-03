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МЧС РФ: почти 78 тыс тонн грунта удалили с берега Кубани после разлива мазута

Масштабная операция по очистке побережья в Краснодарском крае продолжается специалистами МЧС России. По данным пресс-службы чрезвычайного ведомства , уже удалено почти 78 тысяч тонн загрязненного грунта.

В ходе масштабной экологической операции удалось спасти более двух с половиной тысяч пернатых. Специалисты провели тщательное обследование Керченского пролива, охватив территорию почти в 680 километров водного пространства.

Объединенные усилия волонтеров и сотрудников МЧС принесли внушительные результаты — с прибрежной зоны удалено около 78 тысяч тонн грунта, пострадавшего от загрязнения. За ситуацией ведется постоянное наблюдение как из космоса, так и наземными патрулями.

Небольшой очаг загрязнения нефтепродуктами обнаружен на побережье Крыма возле села Яковенково. Загрязненный участок протяженностью 3 километра обрабатывается группой из полусотни специалистов с применением семи единиц специальной техники.

В ходе масштабной экологической операции удалось спасти жизни 168 пернатых. Специалисты провели тщательную инспекцию территории протяженностью 1 803 км. Береговая линия подверглась санитарной обработке — в общей сложности очищено 48,5 км прибрежной зоны. В результате проведенных работ было извлечено и транспортировано 229 тонн грунта.

Ранее сообщалось, что на Кубани спасли почти 2 тысячи птиц, пострадавших в результате розлива мазута.