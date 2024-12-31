Почти 2 тыс птиц спасли от мазута в Краснодарском крае

1,7 тыс. птиц спасли от мазута в Краснодарском крае. Одному из волонтеров удалось придумать средство, которое отмывает пернатых за 30 минут, а не 2 часа, сообщает SHOT .

Большую часть пернатых привозят на ферму «Аристей» в Краснодарском крае. Также на Кубани функционируют и другие пункты помощи животным, в том числе и расположенный в Витязево. Там работают примерно 26 ветеринаров.

Волонтер Артем П. создал средство, которое позволяет смыть следы мазута с тел птиц. Оно сделано на основе подсолнечного масла. Средство уже начали применять в одном из пунктов помощи животным Анапы.

Ранее сообщалось, что Морспасслужба снова будет искать утечку мазута в Черном море.