Морспасслужба снова будет искать утечку мазута в Черном море

30 декабря специалисты проведут исследование обломков танкеров «Волгонефть», оказавшихся на морском дне. Об этом стало известно на утренней встрече членов Оперативного штаба, занимающегося устранением последствий чрезвычайной ситуации в Темрюкском районе и Анапе, сообщает «Оперативный штаб — Краснодарский край» .

Погодные условия существенно затрудняют проведение работ — за весь период после крушения судов лишь дважды удалось провести подводные операции. 30 декабря станет третьим благоприятным днем. Дополнительные сложности создает крайне низкая прозрачность воды в этот сезон — видимость составляет всего 30-70 сантиметров.

Специалисты Морспасслужбы держат под контролем девять участков водного пространства. Предыдущие проверки не выявили утечек из затонувших частей кораблей. При обнаружении нефтяных разливов зона немедленно обрабатывается специальными поглощающими веществами.

В районе Тамани, где судно «Волгонефть-239» село на мель, развернута масштабная операция по ликвидации разлива нефтепродуктов. Специалисты окружили кормовую часть танкера 250-метровым боновым заграждением. Дополнительно установлено еще 210 метров боновых барьеров в стратегически важных точках пролива. К концу декабря удалось очистить значительную территорию водного пространства — 29,5 тысяч квадратных метров обработаны специальным сорбентом. В результате проведенных работ из вод Керченского пролива извлечено 25 тонн смеси воды и нефти.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в Черном море по-прежнему сохраняется угроза новых утечек мазута с затонувших танкеров. Он подчеркнул, что необходимо оперативно применять меры, направленные на предотвращение выбросов.