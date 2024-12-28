Глава МЧС Куренков: угроза утечки мазута в акватории Черного моря сохраняется

сегодня в 14:50

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что на сегодняшний день угроза утечки мазута в акватории Черного моря сохраняется, ситуация требует незамедлительного решения, сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«По-прежнему сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута в акватории Черного моря из затонувших танкеров и его выброса на берег», — сказал Куренков.

Он распорядился продолжать работы по ликвидации загрязнения в новогодние праздники и потребовал подойти к этому со всей ответственностью.

Глава МЧС РФ добавил, что все возникающие проблемные вопросы должны незамедлительно доводиться до правительственной комиссии.

Ранее на Кубани начал действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» рядом с Керченским проливом.