Трактор задавил рабочего во время устранения течи из водопровода в Казани

В Казани проводят проверку после того, как рабочего насмерть придавило трактором во время работ по откачиванию воды, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Трагедия произошла 30 января на улице Боевой. Бригада МУП «Водоканал» прибыла на место, чтобы устранить течь из водопровода.

Во время работ по откачиванию воды трактор самопроизвольно съехал в район, где была труба. Рядом в этот момент находился 63-летний сотрудник предприятия. Машина наехала на него и перевернулась.

Рабочий получил смертельные травмы. Водитель трактора не пострадал.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Казани Руслан Габитов. Проводится проверка соблюдения работодателем требований законодательства об охране труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

