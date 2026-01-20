сегодня в 13:28

16-летний подросток погиб в танке на выставке в Якутске

Трагедия произошла в одном из музеев «Россия — моя история». 16-летнего подростка придавило тяжелой подвижной металлической деталью трофейного танка, сообщил глава города Якутск Евгений Григорьев в Telegram-канале .

Глава выразил соболезнования родным и близким школьника. Он призвал не допускать баловства и бесконтрольных игр детей на объектах, которые несут потенциальную опасность.

По информации «Осторожно, новости», мальчик залез внутрь танка и случайно привел в действие механизм аварийного опускания ствола. Подросток получил черепно-мозговую травму и умер.

В якутском парке «Россия — моя история» представлена трофейная техника из зоны СВО. Выставка начала работу еще в ноябре прошлого года.

