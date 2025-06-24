Трагедия из-за скрипа двери: названа причина нападения льва на главу «Тайгана»

Молодой лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова из-за того, мужчина сильно дернул дверь и она издала звук, который напугал хищника. Такую версию озвучила пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина, сообщает Baza .

Представитель «Тайгана» утверждает, что лев не хотел нападать на Зубкова. По ее словам, хищник запаниковал из-за скрипа двери, после чего набросился на директора.

«Это молодой лев. Все молодые львы до 3 лет молодые, активные, возбужденные. Поэтому, когда Олег Алексеевич с усилием дернул эту дверь, она почему-то издала такой звук, и лев испугался», — заявила Алексагина.

Напавшего льва удалось отогнать только с третьей попытки. По словам пресс-секретаря, Зубков неоднократно обсуждал с ней план действий при подобных ЧП, поэтому она отреагировала оперативно. Алексагина добавила, что спасти директора также помог один из парней, который бросился на помощь во время нападения льва.

Хищник успел дважды укусить Зубкова за шею. Пока директор не может разговаривать, но у врачей оптимистичные прогнозы о его здоровье, отметила пресс-секретарь.

«Лев, еще раз скажу, не хотел нападать. Это не ошибка Олега Алексеевича, это не дурь льва. Так получилось. Резкий звук, испуг — и мы имеем тот результат, который имеем», — добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что льва, напавшего на Олега Зубкова, не будут усыплять.