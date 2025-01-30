Трагедии в небе: названы самые крупные авиакатастрофы в США за 20 лет

В США произошло как минимум 5 крупных авиакатастроф за последние 20 лет

30 января в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk. Известно, что США являются лидером среди стран по числу авиакатастроф, поэтому стоит вспомнить и другие громкие крушения последних 20 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

В 2006 году CRJ100 разбился при взлете в Лексингтоне из-за ошибки экипажа, перепутавшего полосу. Погибли 49 человек, один пилот выжил. Эта авария прервала период относительной безопасности в авиации США, начавшийся после трагедии 2001 года, когда самолет American Airlines упал на жилой квартал Квинса, унеся жизни 270 человек.

В 2009 году Bombardier Dash 8 Q400 рухнул на жилой дом под Буффало, не долетев 20 км до аэропорта. 49 погибших из-за плохих погодных условий, тумана и сильного ветра.

Boeing 777 совершил жесткую посадку в Сан-Франциско в 2013 году. Поздний запрет диспетчеров на посадку и ошибки пилотирования привели к 2 погибшим и 182 пострадавшим из 307 на борту.

В 2020 году вертолет, на котором летел американский баскетболист Коби Брайант, разбился в горах Калабасаса. Погибли 9 человек, включая легендарного спортсмена и его дочь.