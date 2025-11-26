сегодня в 13:21

Топор прилетел в лобовое стекло Toyota в Новой Москве

В поселке Московский очевидцы заметили автомобиль Toyota, из лобового стекла которого торчал топор. Кадрами делится Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На фото изображен автомобиль Toyota черного цвета. Его лобовое стекло повреждено — из него торчит черно-красный топор.

Рядом с Toyota стоят другие авто, вероятно, фото сделано на парковке. Кто и почему разбил лобовое стекло машины — неизвестно.

Ранее неизвестные разгромили 10 автомобилей на улице Челябинской в Москве ночью. У транспортных средств были выбиты окна.

