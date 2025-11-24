сегодня в 15:23

Неизвестные разгромили 10 автомобилей на улице Челябинской в Москве ночью

Более 10 припаркованных автомобилей на Челябинской улице в Москве стали целью ночного налета. У транспортных средств выбили окна, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что злоумышленники выбивали стекла у припаркованных автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что у одного из транспортных средств разбили окно со стороны водителя.

Судя по фото, пешеходная зона частично засыпана мелкой стеклянной крошкой.

Кто именно разгромил чужие машины, устанавливается. Специалисты просматривают записи с камер наблюдения.

