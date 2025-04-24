Толпа мигрантов семь часов насиловала пьяную девушку в Иванове

В Иванове произошел кошмарный инцидент — группа мужчин насиловала нетрезвую девушку в течение семи часов. Жертву доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Иваново и области» .

По данным правоохранительных органов, событие имело место в минувшие выходные. Молодую женщину, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, увезли на автомобиле от одного из жилых домов.

На протяжении семи часов над ней совершались насильственные действия как в автомобиле, так и в одной из квартир. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

В настоящее время устанавливаются личности виновных. Несколько молодых людей объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело по статье УК «Изнасилование, совершенное группой лиц».

По данным СМИ, участники надругательства — иностранные граждане. Вероятно, жертву перед изнасилованием напоили алкоголем до бессознательного состояния.

Следователи призывают граждан, ставших свидетелями происшествия или обладающих какой-либо информацией, обратиться в правоохранительные органы. Все поступившие данные будут проверены в соответствии с установленной процедурой.