Толпа кубинцев напала с ножами на спасателей на Дзержинском карьере

Несколько десятков кубинцев набросились на спасателей на Дзержинском карьере, которые пытались помочь их пострадавшей соотечественнице. В ходе драки иностранцы порезали ножами нескольких человек, сообщает «МК: срочные новости» .

В воскресенье вечером 40 кубинцев отдыхали на пляже возле парка экстрим-развлечений. В процессе одной из отдыхающих стало плохо. Когда спасатели попытались ей помочь, другие женщины начали бросаться в них стеклянными бутылками.

В итоге между отдыхающими и специалистами завязалась драка. Внезапно кубинцы достали ножи и набросились на спасателей. Они ранили нескольких человек. Одного пострадавшего госпитализировали, другому помощь оказали амбулаторно.

На место происшествия приехала вневедомственная охрана. Она попыталась задержать нарушителей, но те скрылись. Нескольких кубинцев удалось схватить.

Они рассказали, что много лет работали на Люберецком сельскохозяйственном рынке. Однако недавно там начался масштабный снос более 80 торговых объектов. Вероятно, кубинцы могли таким способом выразить свой протест.

Ранее группа мигрантов избила полицейских в Нефтеюганске. Правоохранители прибыли, чтобы проверить документы и законность нахождения граждан в РФ.