Напали со спины: группа мигрантов избила полицейских в Нефтеюганске

сегодня в 14:39

В Нефтеюганске мигранты избили полицейских во время проверки документов

Группа мигрантов напала на сотрудников полиции в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Правоохранители прибыли, чтобы проверить документы и законность нахождения граждан в РФ, сообщает « 112 ».

В ответ мигранты начали бить правоохранителей. Численное преимущество было на стороне приезжих. Они отвели одного полицейского от другого, а затем ударили его со спины.

Агрессивных мужчин задержали. На них открыли уголовное дело за применение насилия против представителей власти.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, избившего подростков за 1 тыс рублей и телефон.