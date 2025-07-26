В Подмосковье задержали мигранта, избившего подростков за 1 тыс рублей и телефон

В Дмитрове Московской области силовики задержали мигранта, которого подозревают в грабеже с использованием насилия в отношении двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

На мужчину открыли уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Пострадавшие — двое подростков в возрасте 12 и 13 лет.

Инцидент произошел 23 июля на пристани в Дмитрове. Подозреваемый ударил незнакомого мальчика по лицу, а потом похитил у него 1 тыс. рублей.

Затем иностранный гражданин аналогичным образом поступил с другим парнем. Он отобрал у него мобильный телефон.

Правоохранители проводят допросы и другие следственные действия.

Известно, что мигрант находился в России незаконно. Он родился в 2006 году и имеет судимость.