Мигрант-нелегал избил подростков в Дмитрове и похитил у них телефон и деньги

В Дмитрове иностранец, незаконно находящийся на территории РФ, вступил в конфликт с двумя подростками. Он избил их, а затем похитил у них телефон, личные вещи и одну тысячу рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Потасовка произошла в четверг около 20:00 на улице Рогачевская. Несовершеннолетние вступили в конфликт с компанией молодых людей.

Потасовка переросла в драку. Один из взрослых ударил подростков 2011 и 2012 годов рождения. Затем он потребовал у них показать содержимое сумок и вывернуть карманы. Ребятам пришлось подчиниться. Хулиган достал из сумок телефон, личные вещи и 1 тыс. рублей и похитил их.

Правоохранители установили личность нарушителя. Оказалось, что подростков избил мигрант 2006 года рождения, нелегально находящийся в России. Причем ранее мужчина уже был судим.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее в Москве иностранец избивал подростков и вымогал у них деньги. Он запугивал ребят, угрожая расправиться с их родственниками.