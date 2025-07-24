Запугивал родственников: приезжий вымогал деньги у подростков в Москве и избивал их

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Приезжего задержали за вымогательство денег у подростков в Москве

В Москве приезжий мужчина избивал подростков и вымогал у них деньги. Он запугивал ребят, угрожая расправиться с их родственниками, сообщает Информационный центр СК России .

Информация об этом появилась в Сети, а затем на нее обратили внимание правоохранители. Возбуждено уголовно дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании преступления. Дело контролируется в центральном аппарате ведомства.

Ранее мигрант сильно избил глухонемого инвалида в подмосковном Щелкове. Тот не смог пережить полученные травмы и скончался.