Поплатился за замечание: двое мигрантов до смерти избили глухонемого в Щелкове

Мигрант сильно избил глухонемого инвалида в подмосковном Щелкове. Тот не смог пережить полученные травмы и скончался, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным «МК: срочные новости», инцидент произошел 20 июля примерно в 20:45, когда мужчина шел по улице Рудакова в Щелкове. В этом месте довольно мало людей, поскольку с одной стороны находится лес, а с другой — двухэтажки. Ход случившегося восстановили с использованием камер видеонаблюдения.

Когда инвалид шел домой, он увидел двух мужчин, которые что-то искали в мусорном баке. Позже выяснилось, что они — граждане Узбекистана, работающие в управляющей компании. Возможно, среди мусора они искали металлолом, чтобы продать его.

Родственники погибшего допускают, что тот сделал мигрантам замечание и начал активно жестикулировать. Они могли воспринять эти действия агрессивно.

Удары погибшему наносил один мигрант. Он два раза атаковал жертву в голову и один — в живот. Другой узбекистанец отошел на расстояние и следил за произошедшим. Мужчина упал и ударился головой, получив сильные повреждения. Затем мигранты оттащили труп в кусты и сбежали. Они не взяли смартфон, паспорт и сумку с продуктами. Соседи обнаружили тело инвалида через час.

В пресс-службе МУ МВД России «Щелковское» рассказали, что погибший родился в 1975 году. Его, предположительно, избил мужчина 1991 года рождения. Того задержали и отвезли в следственные органы.

Суд арестовал мигранта. Ему выдвинули обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным ГСУ СК России по Московской области, обвиняемый в момент убийства был нетрезв. Позднее выяснилось, что мигрант жил в России нелегально.