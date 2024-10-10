Толпа 4 часа забивала подростка на вписке в ярославском Угличе

Толпа жестоких подростков на протяжении четырех часов била и истязала 16-летнего парня на вписке в Угличе Ярославской области. Он получил около 10 переломов и порвал барабанную перепонку, сообщает Baza .

Роковая вечеринка произошла с 28 на 29 сентября. Подросток Константин отдыхал с девочкой и другими друзьями на вписке. В один момент к парню домой пришли двое агрессоров после того, как на него пожаловалась его бывшая девушка. Они начали бить подростка.

Он потерял сознание. Тогда напавшие толкнули парня в его же квартиру и начали избивать. Удары наносились в разные места — в лицо, туловище. Использовались не только кулаки, но и подручные средства, например, провода.

Агрессоры издевались над Константином на протяжении четырех часов. В подростка плевали, «прыгали» на голове и резали волосы. Также напавшие похитили из квартиры смартфон и бытовую технику.

Одна из участниц вписки сказала, что у парня, предположительно, сломана челюсть, зубы «ушли», лицо распухшее. Есть синяки и гематомы. 16-летний Константин может остаться инвалидом.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание троих подростков, напавших на Константина. Открыты уголовные дела о краже с нелегальным проникновением в квартиру и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое совершили в группе.

Ранее возбудили уголовное дело после избиения семейной пары приезжими в Подольске. Мужчина попросил иностранцев потише материться. Супруга пыталась защитить суженого, но тоже получила сильный удар в лицо.