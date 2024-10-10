«Вы*** и твою мать тоже»: видео, как приезжие забивали мужа с женой в Подольске

В подмосковном Подольске толпа приезжих напала на семейную пару, когда мужчина попросил иностранцев потише материться. Сперва на жителя посыпались бранные угрозы и оскорбления, после чего жителя и его жену начали бить до крови. Видео с места событий публикует 360.ru .

После словесной перепалки приезжие напали на мужа с женой. Сперва налетчики избили мужчину, разбив ему лицо.

В этот момент мигрантов пыталась оттолкнуть жена пострадавшего, защищавшая своего супруга. На кадрах отчетливо видно, как женщина получила сильный удар в лицо от иностранца.

Во время драки семейную пару били как руками, так и ногами. Все это сопровождалось воплями и криками, пока приезжих пытались остановить.

«Иди сюда! <…> Давай, со мной кто может? Я вы*** <…> и мать тоже», — на ломанном русском кричит мужчина южной наружности в начале видео.

Избитым супругам потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Силовики задержали троих подозреваемых, ведется поиск остальных злоумышленников.