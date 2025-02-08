Толкают застрявшие автомобили: Крымский полуостров замело снегом

Сильнейший снегопад обрушился на северную, восточную и центральную части Крымского полуострова. Вытягивать машины из снежного плена помогают спасатели, сообщает Mash .

Так, в районе Тайганского водохранилища, Чернополья и Богатого застряли минимум 3 машины, с трассы в Ленинском районе спасли 2 человек. Водители вышли толкать свои автомобили на дорогах, ведущих к Топольному и Межгорному — всему виной переметы.

В Джанкое автомобильное движение парализовали ледяные завалы. Трассу Белогорск — Феодосия пытаются расчистить от снега, но ветер заново наметает сугробы. Кроме того, движение транспорта остановилось Между селами Мазанка и Опушки недалеко от Симферополя.

В некоторых районах Крыма за сутки выпало 70% от месячной нормы осадков. Коммунальным службам не удается справиться с аномальным количеством снега, а местные жители жалуются на нехватку спецтехники для расчистки от сугробов.

Ранее сильный снегопад оставил без света 48 тыс. жителей 3 регионов РФ — Новгородской, Ростовской и Ленинградской областей.