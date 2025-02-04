Сильный снегопад оставил без света жителей 3 регионов РФ

Из-за сильного снегопада порядка 48 тыс. человек в трех регионах России остались без света. Результатом непогоды также стали массовые аварии на дорогах, сообщает Mash .

В Ленинградской области света лишились жители 30 населенных пунктов. В Новгородской области без электроэнергии остались 8 тыс. человек. В регионе из-за резкого перепада температур снег стал льдом, из-за чего ломаются и рушатся деревья, в том числе они падают прямо на ЛЭП.

В Ростове-на-Дону из-за непогоды упали уже 129 деревьев. Есть пострадавшие — на Таганрогской улице ветка приземлилась на прохожего, его доставили в больницу.

Кроме того, утром 4 февраля без света остались 26 районов Ростовской области. Также из-за снегопада произошло как минимум 20 дорожных аварий. На самых проблемных участках дорог открыли пункты обогрева.

В Новочеркасске Ростовской области без света и тепла остались 89 многоквартирных домов, три детских сада и больница. Это почти 11 тыс. жителей. Восемь котельных не функционируют. Электрики смогли вернуть тепло и свет только в дом престарелых и инвалидов. Над восстановлением подачи электроэнергии продолжают работать.

Ранее стало известно, что зима вернется в Московский регион в феврале. По словам синоптика, в начале месяца в Подмосковье и столице ожидаются отрицательные температурные значения, а также снегопады.