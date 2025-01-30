Стало известно, когда в Московский регион вернется зима

Подмосковье и столицу в начале февраля ожидает переход к отрицательным температурным значениям, в регионе могут начаться снегопады и гололедица, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В начале следующей недели вновь пойдет снег, автомобилисты от него уже успели отвыкнуть, им нужно быть особенно аккуратными. Поскольку со следующей недели у нас ожидается в дневные часы переход через 0 градусов в сторону положительных значений, то снег будет подтаивать и к вечеру может появиться гололедица», — сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в первую декаду февраля погода будет неустойчивой. В начале первой недели показатели температуры с плюсовых сменятся на отрицательные. Позднякова отмечает, что в некоторые дни может быть даже холоднее нормы.

30 января температура воздуха в российской столице поднялась до плюс 7,5 градуса. Теплее в январе были лишь два дня в 2007 году.