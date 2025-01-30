Аномальное тепло: температура воздуха в Москве достигла +7,5 градуса

Синоптик Леус: в четверг воздух в Москве прогрелся до +7,5 градуса

В четверг температура воздуха в российской столице поднялась до плюс 7,5 градуса. Теплее в январе были лишь два дня в 2007 году, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В полдень температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +7 градусов. В центре Москве, на Балчуге, температура воздуха поднялась до +7,5 градуса», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус добавил, что за последние 55 лет теплее было лишь 10 и 11 января 2007 года, когда воздух в Москве прогрелся до плюс 8 и плюс 8,6 градуса соответственно.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что тюльпаны взошли в цветниках на территории столицы и Московской области из-за аномального тепла.