Тюльпаны взошли из-за аномального тепла в Московском регионе

сегодня в 13:17

Тюльпаны взошли в цветниках из-за аномального тепла на территории столицы и Московской области, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Тепло спровоцировало супер ранее пробуждение природы. Верхний слой почвы оттаял, и в цветниках взошли тюльпаны», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что аномально теплые дни, которые ожидаются 30 и 31 января, могут способствовать более интенсивному росту луковичных растений.

Это неблагоприятное обстоятельство для цветов, поскольку есть вероятность наступления холодов, а снежный покров так и не сформировался, заключила Позднякова.

Ранее синоптик рассказала, какая погода ждет Москву в феврале, выпадет ли снег в последний месяц зимы и придет ли в российскую столицу ранняя весна.