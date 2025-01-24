Синоптик раскрыла, будет ли еще снег в Москве или пора готовиться к весне

Метеобюро Москвы: без снега в феврале не останемся

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет столицу в феврале, выпадет ли снег в последний месяц зимы и придет ли в город ранняя весна, сообщает Инфо24 .

Согласно прогнозу, температура воздуха в начале февраля будет выше нормы, но снег жители Московского региона в этом сезоне все-таки еще увидят.

«Будут осадки, преимущественно в виде снега, без него мы в феврале не останемся», — отметила Позднякова.

По ее словам, выпавший снег может задержаться на какое-то время за счет минусовых температур.

Так, в середине месяца температурный фон может понизиться, приблизившись к климатической норме, но в целом февраль на пару с январем будут теплее нормы отметила синоптик.

По ее данным, нынешний январь теплее нормы на пять градусов, что существенно. То же самое ожидается от марта.

Тем, кто ждет раннюю весну, метеоролог напомнила, что впереди еще март, в этом месяце обычно еще может намести сугробы. Что же касается температурного режима, то можно сказать, что весна действительно будет ранней, поскольку почва уже накопила «определенное количество тепла» и уже не успеет промерзнуть, объяснила она.

Чем больше будет солнца, тем выше температура будет подниматься и в конце февраля термометры покажут около нуля или небольшой плюс.

«Скорее всего, воздух в конце февраля прогреется до нуля или даже слабоположительных значений — а это как раз характеризует понятие ранней весны», — отметила Позднякова.