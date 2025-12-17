Тюменцы увидели «фонтан» среди зимы из-за коммунальной аварии

сегодня в 13:51

Появились кадры с места событий, на которых виден «фонтан», образовавшийся в результате аварии. Вода затопила тротуары и проезжую часть.

«Гейзер» возник из-за повреждения гидранта. «Росводоканал Тюмень» локализовал утечку. Идут работы по ликвидации последствий. В них задействованы две бригады.

Специалисты убирают воду с проезжей части с помощью пяти вакуумных машин. Также на месте доставлено другое необходимое оборудование.

Ранее трубопровод прорвало на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. В результате коммунальной аварии пострадали два человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.