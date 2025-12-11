В Петербурге прорвало трубопровод. Два человека пострадали

сегодня в 20:01

В Санкт-Петербурге ликвидируют последствия аварии на трубопроводе

Трубопровод прорвало на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Специалисты устраняют последствия аварии, из-за которой пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Прорыв произошел из-за дефекта на трубопроводе диаметром 800 миллиметров. В результате над землей забил фонтан горячей воды.

Сейчас специалисты отключают тепломагистраль. Место прорыва оградили. Работы по ликвидации последствий планируют завершить в сжатые сроки. При этом жители домов в зоне технологического дефекта все еще получают горячую воду.

В результате коммунальной аварии пострадали два человека. Одному потребовалась госпитализация, и еще одному — психологическая помощь. Также повреждены четыре припаркованных автомобиля, владельцам возместят ущерб.

Ранее трубу прорвало в больнице Сахалина из-за землетрясения. На фото с места ЧП также показано, что в здании есть повреждения, в кабинетах разруха, их затопило.

