В кабинетах разруха: трубу прорвало в больнице Сахалина из-за землетрясения

сегодня в 08:47

Трубу отопления прорвало в больнице на Сахалине из-за землетрясения

В Северо-Курильске произошло землетрясение, из-за этого в здании центральной районной больницы прорвало трубу отопления, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалина.

На фото с места ЧП также показано, что в здании есть повреждения, в кабинетах разруха, их затопило.

Прокурор Северо-Курильского района выехал на место происшествия. Также он объехал территорию города после землетрясения.

Последствия устранения повреждений в больнице из-за землетрясения находится на контроле прокурора.

Также в начале декабря ученые зафиксировали у камчатского побережья 9 афтершоков магнитудой до 5,0.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.