Тигр напал на рыбака в Приморье

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В Приморье проверяют информацию о нападении тигра на человека

В Приморье проверяют информацию о якобы смертельном нападении тигра на человека, сообщает РИА Новости.

По информации Минприроды региона, поступила информация, что в селе Зимники Дальнереченского района тигр убил человека.

По словам местных жителей, хищник находится возле тела и никого не подпускает никого близко.

Заместитель министра лесного хозяйства Филипп Шутов сообщил, что на место предполагаемого происшествия выехали полиция и охотнадзор.

Ранее в одном из индийских заповедников тигр напал на рыбаков и убил одного из них.