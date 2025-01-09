Millennium Post: тигр в Индии убил рыбака

Тигр из заповедника напал на рыбаков в Индии и растерзал одного из них

Тигр из индийского заповедника Сундарбан напал на мужчин во время рыбалки и растерзал одного из них, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местное издание Millennium Post.

Трагедия случилась на берегу реку Газикхали. Трое мужчин были увлечены ловлей рыбы, когда на них напал тигр.

Хищник растерзал 47-летнего Кахара на глазах у своих друзей. Мужчины едва сумели отбить у животного тело пострадавшего, чтобы его не съели в лесу, говорится в статье.

Сундарбан считается специализированным тигриным заповедником, для появления в нем необходимо иметь специальные документы, подчеркивает издание.

Ранее полиция Хабаровского края объявила розыск водителя, который насмерть сбил тигра на дороге и сбежал с места происшествия.