В Хабаровском крае водитель насмерть сбил амурского тигра

Водитель насмерть сбил краснокнижного амурского тигра в Хабаровском крае и скрылся с мест ДТП, сообщает госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

Вечером 18 декабря водитель ехал по федеральной автодороге А-370 «Хабаровск-Владивосток» и на новой объездной в районе 3 км в сторону Владивостока сбил тигра, после чего скрылся с места происшествия.

Тигр от полученных травм скончался. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции.

Тело тигра передано специалистам. Виновник устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД предупредили, что недалеко от места ДТП был замечен еще один тигр, который тоже может выйти на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что тигры самец Борис и самка Светлая не являются родными братом и сестрой, но росли вместе после потери родителей. В детстве их разлучили ученые, но со временем Борис нашел Светлую, и у хищников образовалась пара.