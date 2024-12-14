Тигр Борис прошел 200 км для воссоединения с разлученной еще в детстве самкой

Тигры самец Борис и самка Светлая не являются родными братом и сестрой, но росли вместе после потери родителей. В детстве их разлучили ученые, но со временем Борис нашел Светлую, и у хищников образовалась пара, пишет Baza .

Ученые приютили тигрят и, когда те окрепли, выпустили на волю в разных районах на Дальнем Востоке в рамках программы спасения вида на расстоянии примерно 150 километров друг от друга.

Все произошло в 2014 году. За каждым из тигров специалисты внимательно наблюдали, сначала каждый из них жил в своем районе и расстояние между ними увеличивалось, но спустя год Борис начал преодолевать километры для воссоединения со Светлой.

В итоге самец преодолел порядка 200 километров по прямой, нашел самку и воссоединился с ней. Спустя еще полгода у пары родились тигрята. Несмотря на то, что это произошло почти 10 лет назад, подробности трогательной истории стали известны только сейчас.