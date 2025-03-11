Тесть экс-защитника «Локомотива» Виталия Лысцова пропал в Африке

Тесть экс-защитника московского «Локомотива» и португальской «Бенфики» Виталия Лысцова почти 3 недели не выходить на связь со своими родными. Мужчина пропал в Африке, сообщает Mash .

Тревожную новость сообщила жена футболиста Ульяна. Ее отец Вячеслав Палий часто путешествует по миру. Порой он выбирает сложные маршруты, из-за чего не бывает дома месяцами.

5 февраля тесть футболиста вылетел из Италии в Африку. Он прибыл в Буркина-Фасо, а 21 февраля выехал на автобусе в столицу Мали — Бамако. Именно в этот день Палий в последний раз связывался с родными.

Из столицы Мали мужчина должен был полететь в Тбилиси через Стамбул. В столице Грузии Палия ждала супруга. Вместе они планировали отправиться в Панаму.

После 21 февраля мужчина не выходил на связь. Его семья обратилась в МИД РФ и администрацию президента. Ульяна также сообщила, что написала заявления в посольства России в Буркина-Фасо и Мали. Лысцов связался с партнерами по команде, чтобы те помогли в поисках тестя.

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