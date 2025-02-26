На Урале 17-летняя красотка загадочно исчезла после странных денежных переводов

В Свердловской области продолжаются поиски 17-летней Виктории Хайретдиновой, которая вышла после учебы из техникума и не вернулась домой. Предположительно, девушка может находиться в Екатеринбурге, сообщает Е1.ru .

Загадочное исчезновение произошло 24 февраля в Полевском.

«Мы с ней разговаривали 23 февраля, всё было хорошо. Мы говорили о девичьих вещах, ногти, реснички. А на следующий день она пропала», — рассказала подруга Вики.

По словам друзей девушки, до этого Вика никогда не сбегала из дома, а в семье не возникало конфликтов. За день до исчезновения она была в хорошем настроении.

При этом другой друг Виктории отметил, что перед исчезновением девушка блокировала контакты знакомых в телефоне и попыталась перевести деньги с кредитной карты родителей, однако банк заблокировал операцию. Причины ее странного поведения остались неизвестными.

В настоящее время девушку разыскивают родные, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

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