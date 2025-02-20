Все больше российских автомобилистов помогают волонтерам «ЛизаАлерт»

В 2024 году российские автомобилисты перевели поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» свыше 10 миллионов топливных бонусов программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть». Объем помощи увеличился на треть по сравнению с предыдущим годом. Эти бонусы используются для заправки автомобилей, спецтехники и генераторов, которые обеспечивают работу поискового оборудования в труднодоступных районах, сообщила пресс-служба сети.

Передать топливные бонусы в поддержку «ЛизаАлерт» можно через мобильное приложение сети АЗС. Число участников благотворительной инициативы «Заправь на поиск» растет: за последний год оно увеличилось на 42%, а общее количество автомобилистов, присоединившихся к проекту, превысило 30 тыс. человек. Благодаря их помощи в прошлом году волонтеры смогли заправить транспорт на 150 тыс. литров топлива и преодолеть 1,2 млн км в поисках пропавших людей.

«Мы считаем, что бизнес может помогать в решении важных социальных задач, поэтому объединяем усилия компании и наших клиентов, чтобы поддерживать тех, кто в этом нуждается. Четыре года назад мы запустили благотворительный проект „Заправь на поиск“, и с тех пор тысячи автомобилистов по всей стране стали его участниками. Благодаря их помощи волонтеры заправили транспорт более чем на 700 тыс. л топлива, что сделало поиски пропавших людей быстрее и эффективнее. Мы благодарны каждому, кто присоединился к программе, и рады, что с каждым годом таких людей становится все больше», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

В 44 регионах России сеть АЗС «Газпромнефть» с 2020 года является основным топливным партнером отряда «ЛизаАлерт». На автозаправочных станциях сети в рамках партнерства организуются штабы для крупных поисковых операций. С прошлого года координационными пунктами также могут выступать АЗС под брендом «ОПТИ».

«Поддержка автомобилистов помогает нашему отряду получить один из ключевых ресурсов, необходимых для эффективных поисков. С каждым годом количество заявок на поиск, поступающих в отряд, увеличивается, отряд постоянно растет, как и топливные расходы. В рамках проекта „Заправь на поиск“ клиенты сети АЗС „Газпромнефть“ вносят огромный вклад — их участие позволяет привлекать еще больше добровольцев для спасения людей. Благодаря этой помощи волонтеры „ЛизаАлерт“ уже нашли и вернули домой более 140 тыс. взрослых и детей. Мы искренне благодарны нашим водителям за действенное участие в большом общем деле», — подчеркнул руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.