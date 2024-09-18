Террористки в Татарстане призывали к созданию всемирного халифата. Они задержаны
ФСБ задержала в Татарстане женщин, вербовавших россиян в террористы
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В Республике Татарстан спецслужбы раскрыли женскую ячейку международной террористической организации, сообщает «Царьград» со ссылкой на ФСБ.
Подозреваемые активно пропагандировали идеологию, подразумевающую создание всемирного халифата.
Деятельность злоумышленниц свидетельствует о том, что они исповедовали радикальные взгляды, уверены в спецслужбе. По данным правоохранителей, задержанные женщины вербовали россиян в ряды террористов.
Ранее в Москве сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Подмосковья и Ярославской области задержали мужчину, который придерживался радикальных религиозных взглядов. Фигурант также отправлял деньги на нужды международной террористической организации. Возбуждено уголовное дело.