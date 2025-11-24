сегодня в 12:21

Террорист-наркоман хотел выпрыгнуть из окна при задержании в Петербурге

В попытке избежать задержания сотрудниками спецназа из Санкт-Петербурга наркозависимый террорист предпринял попытку бегства через окно, но у него ничего не получилось. Компетентные сотрудники поймали злоумышленника, который поджег вышку мобильной связи в Ленобласти, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что 40-летний подозреваемый совершил поджог вышки мобильной связи в Мгинском районе Ленинградской области, действуя по указаниям украинских координаторов.

Безработного мужчину, имеющего проблемы с наркотиками, завербовали через социальные сети, пообещав материальное вознаграждение за совершенное преступление. Однако после выполнения поручения обещанные деньги он так и не получил.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет. Расследование преступления продолжается.

