Террорист и украинец: подробности и фото бежавших из российского СИЗО

SHOT: бежавший из екатеринбургского СИЗО признан террористом и жил на Украине

Один из двоих мужчин, бежавших из екатеринбургского СИЗО-1, является уроженцем украинского Кировограда, утверждает SHOT . По данным канала, оба беглеца официально признаны террористами и были осуждены по делам о поджогах военкоматов. Издание также опубликовало фотографии, как утверждается, скрывшихся заключенных.

Журналисты пишут, что беглые арестанты — некие Иван* из Центральной Украины и Александр*, которым по 24 года. Ранее их осудили по статьи о покушении на теракт, совершенном группой лиц. Один из арестантов был приговорен к 9 годам заключения.

По предварительной информации, в следственном изоляторе они ждали этапирования, но сбежали.

Изначально о побеге заключенных сообщили уральские издания E1.RU и URA.RU со ссылкой на источники в рядах силовиков. В ГУФСИН по Свердловской области эту информацию не комментировали.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга