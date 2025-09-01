Опасные заключенные совершили побег из российского СИЗО

сегодня в 13:40

Обвиняемые в терроризме могли совершить побег из СИЗО в Екатеринбурге

Двое арестантов сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, утверждает E1.RU со ссылкой на источник среди правоохранителей. По его данным, беглецов могли обвинять в терроризме из-за попытки поджога военкомата.

Побег был совершен 31 августа, пишут журналисты. По их информации, ориентировки на скрывшихся арестантов уже разосланы по полицейским отделам уральской столицы.

Уральское издание URA.RU также подтверждает, что из екатеринбургского изолятора сбежали двое заключенных, которых могли обвинять по статье о теракте.

В главном управлении ФСИН по Свердловской области отказались комментировать информацию СМИ о побеге арестантов.

Прочие подробности выясняются.