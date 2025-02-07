Теракт с применением очков дополненной реальности предотвратили в России
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В России удалось предотвратить теракт с использованием очков дополненной реальности. На пути к фронту была изъята партия заминированных гаджетов, которые должны были взорваться при первом включении, сообщает Mash.
Партию обнаружили при проверке гуманитарной помощи от волонтеров. На всех очках были заметны следы вскрытия.
По данным военкоров, диверсанты установили самодельное взрывное устройство в очки FPV-модели Skyzone Cobra. Предварительно, в корпусе рядом с виском было спрятано около 10–15 граммов пластида. Взрыв мог привести к мгновенной смерти. Цепь была замкнута на кнопку включения.
В настоящее время в ряде военных пабликов распространяются кадры взрывчатки в очках дополненной реальности.
Ранее в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, работающих на украинские спецслужбы. Завербованные россиянки планировали теракты на территории страны.