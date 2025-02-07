Теракт с применением очков дополненной реальности предотвратили в России

В России удалось предотвратить теракт с использованием очков дополненной реальности. На пути к фронту была изъята партия заминированных гаджетов, которые должны были взорваться при первом включении, сообщает Mash .

Партию обнаружили при проверке гуманитарной помощи от волонтеров. На всех очках были заметны следы вскрытия.

По данным военкоров, диверсанты установили самодельное взрывное устройство в очки FPV-модели Skyzone Cobra. Предварительно, в корпусе рядом с виском было спрятано около 10–15 граммов пластида. Взрыв мог привести к мгновенной смерти. Цепь была замкнута на кнопку включения.

В настоящее время в ряде военных пабликов распространяются кадры взрывчатки в очках дополненной реальности.

Ранее в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, работающих на украинские спецслужбы. Завербованные россиянки планировали теракты на территории страны.