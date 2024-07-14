Теплоход протащил перед собой катер по Москве-реке в столице Происшествия сегодня в 10:19 Фото - © Скриншот

В центре столицы на реке Москве в районе Патриаршего моста столкнулись катер «Марина» и теплоход «Снегири — 2», сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.