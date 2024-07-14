Теплоход протащил перед собой катер по Москве-реке в столице
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В центре столицы на реке Москве в районе Патриаршего моста столкнулись катер «Марина» и теплоход «Снегири — 2», сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Инцидент произошел вечером 13 июля. В результате столкновения никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причиненный ущерб.
Следователи проверяют все обстоятельства, причины и условия произошедшего. По факту столкновения начата доследственная проверка.
Ранее мужчина скончался из-за падения с моста в реку на западе столицы. Его тело достали спасатели.