Мужчина погиб, упав с Крылатского моста в Москве
«МК»: тело мужчины достали из Москвы-реки вблизи Крылатского моста
Мужчина скончался в результате падения с моста в реку на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла во вторник около 19:50. Мужчина упал с Крылатского моста в Москву-реку. Прибывшие на место происшествия спасатели достали из воды его тело.
В настоящее время устанавливается личность погибшего.
Помимо этого, восьмилетний мальчик утонул в реке Клязьме в подмосковном Ногинске. Поиски тела погибшего ребенка продолжаются.