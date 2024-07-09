Мужчина погиб, упав с Крылатского моста в Москве

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Мужчина скончался в результате падения с моста в реку на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Трагедия произошла во вторник около 19:50. Мужчина упал с Крылатского моста в Москву-реку. Прибывшие на место происшествия спасатели достали из воды его тело.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Помимо этого, восьмилетний мальчик утонул в реке Клязьме в подмосковном Ногинске. Поиски тела погибшего ребенка продолжаются.