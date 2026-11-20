Теперь в реанимации: москвич упал в 1,5-метровую яму, разговаривая по телефону

На 16-й Парковой улице в столице москвич упал в полутораметровую яму во время разговора по телефону, пострадавшего положили в реанимацию, сообщает РЕН ТВ .

Житель столицы шел из поликлиники и разговаривал по телефону. Из-за этого он не заметил дорожное ограждение, споткнулся о него и упал в яму глубиной 1,5 м.

Момент падения попал на камеру видеонаблюдения. Через минут 5 пострадавшему помогли прохожие.

Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мужчина находится в реанимации.

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