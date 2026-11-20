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Актриса Мария Кожевникова рассказала в своем блоге, что одному из ее сыновей на днях потребовалась экстренная медпомощь — у мальчика диагностировали острый аппендицит.

«Сердце вырывалось из груди. У Максима срочная операция, а я в Липецке, где аэропорт закрыт, а между нами 600 км», — написала Кожевникова.

Она отметила, что, несмотря на нетипичное расположение аппендикса — подпеченочное, операция у мальчика прошла успешно. Артистка поблагодарила врачей Тушинской детской больницы.

Как добавила актриса, она уже находится рядом с сыном.

Кожевникова вместе с бизнесменом Евгением Васильевым воспитывает четырех сыновей.

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