В Рузском округе проведут молодежный слет «Штурмовка»
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Молодежный слет «Штурмовка» пройдет 28 ноября в 12:00 в Тучковском центре культуры и искусств в поселке Тучково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участники слета «Штурмовка» встретятся со спикерами, имена которых организаторы пока держат в секрете. Встречи познакомят молодежь с добровольчеством и различными профессиями. В программе также предусмотрены лекции и мастер-классы, а завершится слет шляпной вечеринкой.
Волонтеры культуры заканчивают подготовку реквизита для фотозон и декораций и проводят последние репетиции открытия. Слет состоится в Тучковском центре культуры и искусств по адресу: поселок Тучково, улица Советская, дом 17.
Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев назвал слет одной из ярких традиций округа и площадкой для раскрытия потенциала молодежи.
«Слет объединяет ребят с разными интересами — от волонтерства и культуры до профориентации и социальных проектов», — сказал Горбылев.
Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что участники смогут познакомиться с интересными людьми, попробовать себя в новом деле, развить навыки и, возможно, найти свое призвание.
«Особенно ценно, что слет собирает не только школьников и студентов, но и молодых активистов, волонтеров, творцов — всех, кто хочет делать округ лучше и не боится брать ответственность на себя», — прокомментировал Сорокин.
Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.
«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.