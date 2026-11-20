Молодежный слет «Штурмовка» пройдет 28 ноября в 12:00 в Тучковском центре культуры и искусств в поселке Тучково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники слета «Штурмовка» встретятся со спикерами, имена которых организаторы пока держат в секрете. Встречи познакомят молодежь с добровольчеством и различными профессиями. В программе также предусмотрены лекции и мастер-классы, а завершится слет шляпной вечеринкой.

Волонтеры культуры заканчивают подготовку реквизита для фотозон и декораций и проводят последние репетиции открытия. Слет состоится в Тучковском центре культуры и искусств по адресу: поселок Тучково, улица Советская, дом 17.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев назвал слет одной из ярких традиций округа и площадкой для раскрытия потенциала молодежи.

«Слет объединяет ребят с разными интересами — от волонтерства и культуры до профориентации и социальных проектов», — сказал Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что участники смогут познакомиться с интересными людьми, попробовать себя в новом деле, развить навыки и, возможно, найти свое призвание.

«Особенно ценно, что слет собирает не только школьников и студентов, но и молодых активистов, волонтеров, творцов — всех, кто хочет делать округ лучше и не боится брать ответственность на себя», — прокомментировал Сорокин.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.