Турнир объединит юниорские команды и опытных игроков КВН. Программу разделят на два блока — Малый и Большой.

В Малом блоке выступят команды Московской юниор-лиги и Всероссийской юниор-лиги КВН. В Большом блоке сыграют представители Высшей и Премьер-лиги, лиги Москвы и Подмосковья, а также коллективы из других городов и регионов.

Кубок состоится во Дворце культуры по адресу: ул. Фрунзе, д. 28. Сбор зрителей начнется в 18:30, начало игры — в 19:00. Посетить турнир бесплатно смогут все желающие.

Организаторы — администрация городского округа Жуковский, молодежный центр «Дружба» и творческая группировка «Жуковский КВН». Турнир объединяет школьников, студентов, молодых специалистов и участников старшего возраста, дает им возможность для самовыражения и помогает развивать навыки командной работы.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.